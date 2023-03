Teden dni po nasilni ugrabitvi štirih Američanov v Matamorosu na severovzhodu Mehike se preiskovalci še vedno trudijo ugotoviti, zakaj in kako se je izlet četverice na cenejšo lepotno operacijo na jug končal z dvojnim umorom in ugrabitvijo. Odgovornost za prelivanje krvi so prevzeli Škorpijoni, frakcija Zalivskega kartela, ki je policiji poslala na roko napisano pismo z obsodbo nasilja, pristavila pa še opravičilo družinam dveh ubitih Američanov in Mehičanke, ki jo je ponesreči zadel zablodeli naboj. »Odločili smo se, da izročimo neposredno vpletene in odgovorne za dogodke. Delovali so na lastno pest in brez discipline,« so zapisali in dodali, da je šlo za samovoljno ravnanje v nasprotju s pravili kartela, ki da spoštuje življenje in blaginjo nedolžnih. Po poročanju tiskovne agencije AP so oblasti pismo našle v nekem avtu, v katerem je bilo še pet zvezanih moških, domnevno omenjenih članov tolpe. Preiskovalci verjamejo v avtentičnost sporočila, glede iskrenega obžalovanja kartela pa so skeptični, poroča CNN.

Trupla ubitih Američanov Shaeeda Woodarda in Zindella Browna so že predali ameriškim oblastem, prav tako se v streljanju ranjena dvojica, Latavia Washington McGee in Eric Williams, že zdravi v eni od teksaških bolnišnic. Četverica, ki sicer prihaja iz Južne Karoline, je prejšnji petek prestopila mejo iz Teksasa, da bi 33-letni Latavii, mami šestih otrok, nekje v bližini opravili lepotno operacijo za zmanjšanje trebuha. Kmalu po prestopu meje so člani kartela začeli streljati v njihov kombi, iz katerega so jih odvlekli, vrgli na prikolico poltovornjaka in odpeljali s seboj. Ameriški zvezni urad FBI jih je nemudoma začel iskati, za informacije razpisal 50.000 dolarjev kazni, mehiška policija pa jih je štiri dni kasneje našla na lokalni kliniki. Ugrabitelji naj bi jih odpeljali tja, ko so ugotovili napako, in sicer da temnopolti Američani niso člani mamilarske tolpe s Haitija.

V Mehiko po zdravila, hrano in na operacijo

Woodard in Brown sta za večno obmolknila, njuni družini pa se skušata soočiti s tragično izgubo. »Nikoli si ne predstavljaš, da boš živel dlje kot tvoj otrok,« je v solzah dejal oče Woodarda, ki bi te dni praznoval šele 34. rojstni dan. Njuni smrti so opisali kot povsem nesmiselni. Družina poškodovanega Williamsa je sicer vzhičena, da je njihov sorodnik živ, a vendarle ne sprejema nikakršnega opravičila kartela. »To ne bo spremenilo ničesar glede trpljenja, ki smo ga preživeli,« je pojasnil njegov bratranec in pozval tako ameriško kot mehiško vlado, naj pritisneta na kartel. Republikanci so izrabili priložnost za vnovičen predlog, da se kartele uvrsti na seznam terorističnih organizacij, ter načrte spremembe zakonodaje, po kateri bi lahko ameriška vojska v določenih primerih delovala tudi na mehiških tleh. Temu Mehika ostro nasprotuje. Ameriški pravosodni minister Merrick Garland sicer trdi, da agencija za boj proti mamilom (DEA) in FBI delata vse, kar je v njuni moči, da razbijeta, onemogočata in kazensko preganjata voditelje kartelov in njihova omrežja.

Ameriški konzulat je po napadu izdal opozorilo pred potovanjem v Matamoros, kjer da so razmere enako nevarne kot v Siriji ali Rusiji, State Department pa je že pred tem opozarjal na nevarnost potovanj v zvezno državo Tamaulipas. Gre za obmejno mesto, v katero se Američani redno podajajo na obisk k družinam, po nakupih in tam izkoriščajo dostopnejše zdravstvene storitve (nekateri gredo k zobozdravniku, drugi na umetno oploditev ali splav), vključno z nakupom zdravil. Mesto je pri Američanih priljubljena destinacija zdravstvenega turizma. Vsako leto most med teksaškim Brownsvillom in Matamorosom prečka okoli pet milijonov ljudi.