Od turistov, ki so lani obiskali občino Kamnik, je bilo 14.322 domačih gostov, kar je 43 odstotkov manj kot leto prej, ko je bilo mogoče še izkoristiti turistične bone, kraje pa je obiskalo tudi 22.465 tujih gostov oziroma dobrih 118 odstotkov več kot lani. V občini Kamnik so lani našteli 89.574 nočitev oziroma dobrih 10 odstotkov več kot lani. Od tega je bilo nočitev domačih gostov 34.278 (dobrih 40 odstotkov manj kot lani), nočitev tujih gostov pa je bilo 55.296 (dobrih 139 odstotkov več kot lani). Po začasnih podatkih statističnega urada je turistično destinacijo Kamnik v visoki turistični sezoni, v treh poletnih mesecih leta 2022, v juniju, juliju in avgustu, obiskalo 19.369 turistov, ki so skupaj ustvarili 48.338 nočitev. Največ turistov je prespalo v Termah Snovik – 34,29 odstotka, sledi Slovenia Eco Resort z 12,82 odstotka vseh nočitev, medtem ko so ponudniki koč na Veliki planini skupaj ustvarili 15,19 odstotka vseh nočitev na območju kamniške občine.