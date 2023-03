Med stojnice bo Odprta kuhna v središču mesta vse do konca oktobra privabljala ljubitelje urbanega druženja. Okusne domislice kuharskih mojstrov iz vse Slovenije bodo v Ljubljani obiskovalcem Odprte kuhne ob suhem vremenu na voljo vsak petek, in sicer od 10. do 21. ure v prvem delu sezone, od junija do septembra do 22. ure, oktobra pa ponovno do 21. ure.

Seveda se bo Odprta kuhna tudi letos predstavila še v drugih slovenskih mestih. Tako bo 10. junija v Novem mestu, štiri dni kasneje bo razveseljevala vse, ki uživajo v dobri in raznovrstni hrani v Novi Gorici. Poleti bo Odprta kuhna že tradicionalno gostovala na Ptuju, in sicer 22. julija, v začetku septembra, natančneje 9. septembra, pa v Slovenj Gradcu. V okviru jesenske turneje bo Odprta kuhna 20. septembra ponovno v Novi Gorici, tri dni kasneje v Novem mestu, 7. oktobra pa spet na Ptuju. A kot kaže, to ni vse, saj organizatorji omenjajo možnost, da lahko kulinarično tržnico pričakujete še kje.

»Kar težko verjamem, da bomo z Odprto kuhno vstopili že v drugo desetletje delovanja. Za nami je nekaj kar zahtevnih let, zato upam, da bo 11. sezona zabavna, intenzivna in polna novih okusov,« je dejal Lior Kochavy, vodja projekta, in dodal, da so z ekipo tudi letošnjo zimo preživeli ob raziskovanju novih gurmanskih doživetij, ki bi jih lahko vključili v ponudbo.

»Lahko rečem, da smo tudi tokrat pripravili resnično bogat izbor ponudnikov, ki bodo s svojimi jedmi obiskovalce popeljali po vsem svetu, pa tudi po različnih slovenskih regijah. Še pred začetkom sezone je sodelovanje potrdilo več kot šestdeset partnerjev, med njimi je trenutno osem novih, do konca sezone pa se to število običajno še poveča,« je pojasnil Lior Kochavy in poudaril, da tudi letos nadaljujejo uspešno sodelovanje z Gourmet Ljubljana, saj Odprta kuhna dobesedno uteleša kulinarični razcvet prestolnice. V osveženi ponudbi se obetajo nove sladice, vrhunski pršuti in nove domače, slovenske jedi, pomembno bo dopolnjena ponudba za tiste, ki se prehranjujejo brezmesno, še bogatejša bo tudi ponudba vin.

Številne nagrade Vodnik Gault&Millau Slovenija, eden od treh najvplivnejših kulinaričnih vodnikov na svetu, je Odprti kuhni podelil naziv POP 2019 za najboljše priljubljeno zbirališče v Sloveniji. Mednarodni medij In Your Pocket jim je podelil nagrado Best of Ljubljana 2023 in postali so zmagovalci kategorije Najboljša znamenitost v sklopu nagrad za najboljša doživetja v Ljubljani. Januarja 2014 so prejeli nagrado jakob za odličnost in kakovost v turizmu regije Alpe-Jadran, oktobra istega leta se je jakobu pridružila še nagrada sejalec za najbolj inovativen slovenski turistični produkt zadnjih dveh let, prejeli pa so tudi nagrado sejalec javne agencije Spirit Slovenija za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke, medtem ko jim je Slovenska turistična organizacija podelila priznanje snovalec 2018.