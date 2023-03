V Domu starejših občanov Črnomelj, ki je te dni zaznamoval 35 let delovanja, imajo še dodaten razlog za veselje. Končali so namreč celovito prenovo doma, ki je postopoma trajala osem let. V zadnji etapi, ki so jo izvedli s pomočjo evropskih sredstev in jo zdaj zaključujejo, so prenovili vsa štiri nadstropja trakta A, kar predstavlja približno tretjino zmogljivosti doma. Tako je prenovljeno podobo zdaj dobilo še preostalih 32 sob, v katerih biva 56 stanovalcev, pa tudi skupni prostori v vsakem nadstropju. Z lastnimi sredstvi so lani prenovili še pralnico, ki je po besedah direktorice Valerije Lekić Poljšak najsodobnejša v slovenskih domovih starejših.

Po besedah direktorice je dom zdaj prenovljen v celoti, kar zadeva bivalni standard za stanovalce. »Danes razpolagamo z eno- in dvoposteljnimi sobami, vse sobe imajo lastne sanitarije. Spremenili smo vse bivalne prostore za naše stanovalce in v večini tudi izboljšali pogoje za delo zaposlenih. Zdaj imamo najsodobnejšo pralnico v Sloveniji, ki omogoča ločevanje čistih in nečistih poti ter profesionalno oskrbo z bolnišničnim perilom.«

V zadnjih osmih letih so bivalne prostore stanovalcev prenavljali postopoma, po eno nadstropje na leto oziroma kolikor so jim pač dopuščala prihranjena lastna sredstva. V zadnjem letu pa so pridobili dovolj evropskih sredstev, da je bila prenova hitrejša. Poleg sob so tako obnovili tudi skupne prostore za bivanje in delo s stanovalci, kopalnice, terase ter druge spremljevalne prostore, ki zagotavljajo varno delo za zaposlene, stanovalcem pa kakovostno, prijazno in varno bivanje, dodaja direktorica. Vsa dela, ki so bila izvedena v osmih letih, Lekić-Poljšakova ocenjuje na okoli štiri milijone evrov, od tega so pridobili 1,3 milijona evrov evropskega denarja za zadnjo etapo prenove, vredno 1,6 milijona evrov, drugo so bila lastna sredstva.

Le še dvo- in enoposteljne sobe

Sodobno opremljen črnomaljski dom je s prenovo tri- in štiriposteljne sobe preuredil v sodobno opremljene dvo- in enoposteljne, s čimer je sicer nekoliko zmanjšal kapaciteto. Dom zdaj razpolaga s 160 posteljami, kar je po besedah direktorice dovolj za območje občine Črnomelj, ne pa tudi za območje upravne enote, ki obsega še sosednjo občino Semič. »Primanjkovalo nam bo nekaj mest, toda imamo drzne cilje in želje,« je dejala. Ob domu načrtujejo gradnjo dodatne bivalne enote za 24 stanovalcev, ki bo s hodnikom povezana z obstoječim domom. »V novem prizidku smo si zamislili zgolj enoposteljne sobe ter upoštevali najsodobnejše smernice za gradnjo domov starejših oziroma za zagotavljanje varne in kakovostne obravnave, to pomeni tudi večjo kvadraturo, kot jo trenutno zapovedujejo minimalni tehnični standardi,« je dejala Lekić-Poljšakova. Dom bo že aprila kandidiral za državna oziroma evropska sredstva. Če bodo uspešni na razpisu, mora biti naložba po besed direktorice zaključena do 30. junija 2026. Računajo še na pomoč občine, vsaj kar zadeva ureditev okolice, celotno naložbo v nov prizidek pa Valerija Lekić Poljšak ocenjuje na okoli pet milijonov evrov. Ob trenutno 98 zaposlenih v domu bo novi prizidek prinesel tudi nekaj novih delovnih mest.