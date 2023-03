Klinec je v prvi seriji zasedala peto mesto z minimalnim zaostankom za drugouvrščeno Kreuzer. Je pa v drugo 24-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko skočila izjemno, pristala pri 134,5 m in prišla do druge zmage v karieri.

Prvo je slavila v Nižnjem Tagilu novembra 2021, dvakrat pa je bila najboljša še na ekipnih tekmah. Skupaj je na odru za zmagovalce na tekmah svetovnega pokala stala 24-krat.

Do točk so prišle še tri varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Nika Križnar (213,9) je v drugo napredovala za štiri mesta in končala kot osma. Nika Prevc (181,8) je bila 23., Maja Vtič (167,9) pa 27.

Ob 16.30 se bodo na Holmenkollnu merili še moški.