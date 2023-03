»Real Madrid izraža globoko zaskrbljenost zaradi resnosti obtožb in ima polno zaupanje v tožilstvo in sodišče. V obrambo svojih interesov bo, ko se bo sodni proces začel, šel kot oškodovana stranka,« so v Realu med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

V procesu proti Barceloni sta obtožena tudi prejšnja predsednika kluba Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell ter nekdanji nogometni sodnik Jose Maria Enriquez Negreira.

Obtožbe se nanašajo na domnevna plačila, ki naj bi jih Barcelona plačala Negreiri, nekdanjemu podpredsedniku tehničnega odbora za sodnike. Ta je katalonskemu klubu zagotavljal ustne nasvete o temah, povezanih s sodniki. Katalonska stran naj bi podjetju Negreire med letoma 2001 in 2018 plačala 6,5 milijona evrov.