Center za obveščanje in policisti so bili o požaru obveščeni davi okoli 3.40. »Več stanovalcev je samih zapustilo večstanovanjsko hišo, ena oseba pa je ostala v hiši. Moškemu, sicer tujemu državljanu, ki je bil najden v hiši, žal ni bilo več pomoči,« so sporočili iz PU Maribor.

Ogenj je po navedbah centra za obveščanje uničil več stanovanj in celotno ostrešje objekta s kritino površine okoli 20 krat 15 metrov. Eno osebo so reševalci mariborske nujne medicinske pomoči prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Požar so pogasili poklicni gasilci Gasilske brigade Maribor in prostovoljni gasilci iz društev PGD Maribor - mesto, PGD Pobrežje in PGD Malečnik.

O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.