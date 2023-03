Nocoj ob 20.30 bo ekipa Denver Nuggets Vlatka Čančarja gostila Brooklyn Nets. Denver je na čelu zahodnega dela lige, na vzhodnem in v celotni ligi pa vodijo Milwaukee Bucks. Slednji so ostali pri 48 zmagah ob 19 porazih. Približali so se jim igralci Boston Celtics. Ti so v Atlanti premagali Hawks s 134:125 za 47. slavje v sezoni, imajo pa 21 porazov. Jason Tatum je zbral 34 točk in 15 skokov za zmago gostov.

Stephen Curry je z 22 točkami od svojih 36 v zadnji četrtini in podaljšku vodil branilce naslova Golden State Warriors do zmage nad Milwaukeejem. Za slednje zaradi poškodbe roke ni igral grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo.

"Hranila nas je energija, ki so jo nam pošiljali gledalci s tribun in vse je spominjalo na odločilne boje v končnici. Tako se nam ni bilo težko pobrati po zaostanku in preobrniti poteka tekme v samem zaključku," je po tekmi povedal Curry. Tekmeci so namreč v zadnjo minuto prišli z vodstvom petih točk, nato pa je Curry 18 sekund pred koncem rednega dela izenačil na 111:111. V podaljšku je Curry zadel devet točk, celotna ekipa Bucks pa le pet in dvoboj je bil odločen.

Poleg Luke Dončića, ki ima poškodovano levo stegensko mišico, je v ekipi Dallasa manjkal tudi Kyrie Irving, ki je zaradi bolečin v levem stopalu tekmo spremljal s klopi. Zmago v dvoboju ekip, ki se bosta znova srečali že v ponedeljek v Teksasu, je prinesla zadnja minuta, ki jo je s trojko začel Desmond Bane (25 točk) za vodstvo domačih s 108:104. Novinec David Roddy je 17 od svojih 24 točk za rekord kariere dosegel v zadnji četrtini, ki so jo so gostitelji dobili s 35:25. Tim Hardaway je bil najboljši strelec Dallasa s 23 točkami.

Kawhi Leonard je z 38 točkami vodil Los Angeles Clippers do zmage nad New York Knicks s 106:95. Russell Westbrook je v ekipi zmagovalcev prehitel Isiaha Thomasa in je sedaj na devetem mestu v zgodovini lige po podajah (9062). Talen Horton-Tucker je s 37 točkami in 10 podajami največ pripomogel v ekipi Utaha, ki je s 119:111 ugnala Charlotto.