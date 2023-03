Največ nominacij za oskarja, 11, ima film Vse povsod naenkrat. Sledita irska črna komedija Duše otoka in film o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega s po devetimi nominacijami, tudi za mednarodnega oskarja. Z osmimi nominacijami se ponaša biografski film Elvis. Sedem nominacij ima osebna družinska drama Stevena Spielberga Fabelmanovi.

Za zlati kipec v kategoriji najboljšega filma leta se poleg omenjenih potegujejo še filmi Avatar: Pot vode, Tar, Top Gun: Maverick, Trikotnik žalosti in Women Talking.

V igri za najboljšega režiserja so Martin McDonagh (Duše otoka), režiserski par Daniel Kwan in Daniel Scheinert (Vse povsod naenkrat), Steven Spielberg (Fabelmanovi), Todd Field (Tar) in Ruben Östlund (Trikotnik žalosti).

Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blondinka), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Fabelmanovi) in Michelle Yeoh (Vse povsod naenkrat) so nominirane za najboljšo igralko. Za oskarja za najboljšega igralca pa so v igri Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Duše otoka), Brendan Fraser (Kit), Paul Mescal (Po soncu) in Bill Nighy (Living).

V nasprotju z lanskoletno prireditvijo, ko so nekaj podelitev posneli vnaprej, bodo letos oskarje v vseh kategorijah naznanili v neposrednem prenosu. Letos so se tudi poskušali zavarovati pred incidenti, kot je bil lanski, ko je ameriški igralec Will Smith na odru udaril komika Chrisa Rocka zaradi njegove šale na račun Smithove žene Jade Pinkett.

Organizatorji so namreč ustanovili posebno krizno ekipo. Med gosti v gledališču Dolby tokrat zagotovo ne bo Smitha, saj si je po incidentu prislužil desetletno prepoved udeležbe na slovesnosti.