Za Klinec so to že 23. stopničke na posamičnih tekmah svetovnega pokala, od tega ima eno zmago, zdaj 13 drugih in devet tretjih mest.

Avstrijki in Slovenki se je na zmagovalnem odru danes pridružila domačinka Anna Odine Ström (253,1 točke).

V finalu sta poleg Klinec nastopili le še dve slovenski skakalki. Nika Križnar (233,6) je prvo tekmo na Holmenkollnu končala na desetem mestu, Nika Prevc (227) pa je bila 13.

Brez finala sta na uvodni tekmi norveške turneje ostali Katra Komar na 33. in Maja Vtič na 39. mestu.

V nedeljo sledi druga tekma turneje ob 14.15.