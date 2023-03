»Tekma je bila veliko boljša kot moja uvodna. Pri prvem metu sem bil še živčen, potem je bilo bolje. Po najdaljšem metu v tretji seriji sem v četrti šel preveč na silo. Zmogel bi tudi daljšo daljavo, ampak sem zadovoljen, prvi na svetu sem in to je dober zaključek zime,« je dejal Čeh.

Državni rekord, 71,27 m, je zmogel v Birminghamu 21. maja lani in je s tem dosežkom na desetem mestu vseh časov. Rekord evropskega pokala pa je še vedno v lasti Čehovega trenerja; Estonec Gerd Kanter je v španskem Los Realejosu vrgel 69,70 m 15. marca 2009.

»Želel sem, da bi izboljšal tudi rekord pokala. Ni mi uspelo, novo priložnost bom imel naslednje leto. Sedaj me čakajo treningi, 5. maja pa prva tekma v poletni sezoni v Dohi, kjer se bo začela diamantna liga. Moj namen je, da ponovim lansko sezono, ko sem dobil vse tekme te prestižne serije. Bo težko, ni pa nemogoče. Zdaj bom odšel v Tallinn, potem pa na priprave na Tenerife, od tam pa bom šel v Doho,« je dodal Čeh.

Po prvi seriji je vodil Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na SP leta 2019 v Dohi je vrgel 63,07 m. To je nekaj več, kot je bil uvodni dosežek sezone Čeha (62,87 m) s konca februarja in zimskega državnega prvenstva v Domžalah. Firfirica, sedmi mesti je dosegel lani na SP in EP, je bil tudi na koncu drugi s 63,78 m, kar je dosegel v četrti seriji.

Čeh je bil po prvi seriji drugi z 61,43 m, prek 60 m pa so vrgli še Hrvat Martin Marković (60,90 m), Islandec Valur Gudnason (60,89 m) in Poljak Robert Urbanek (60,88 m). Marković je v drugi seriji za nekaj časa prišel na drugo mesto z 61,95 m, Čeh, ki je metal zadnji po vrsti, pa je vrgel 65,67 m in s tem prepričljivo prevzel vodstvo in prišel na peto mesto po izidih sezone.

Firfirica je v drugem metu s 63,63 m nekoliko popravil svoj dosežek, a ostal drugi precej za Čehom, ki je še stopnjeval dosežek v tretji seriji na 68,30 m. V četrtem in petem metu je ostal brez veljavnega izida, v šestem poskusu pa je tekmo končal s 67,83 m. Za Firfirico je bil tretji Marković, ki je 62,20 m vrgel v zadnji seriji.

Jan Emberšič je bil 11. v skupini B v metu kladiva (64,75 m) in skupno 28. Na dvodnevnem tekmovanju bodo za Slovenijo nastopili še Blaž Zupančič v suvanju krogle med člani ter Jakob Urbanč v metu kladiva in Anže Durjava v metu kopja med mlajšimi člani.