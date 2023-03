Hadalin je nastopil s številko 44, ko je znova završalo v ciljni areni. Zaostanek 3,66 sekunde je bil velik, a je še vedno zadoščal za finale.

Nastopila sta še dva Slovenca. Debitanta na tekmah svetovnega pokala na vitranški strmini Anže Gartner in Rok Ažnoh sta nosila številki 62 in 63 in sta končala pri repu uvrščenih. Ažnoh je bil 49. (+5,64), Gartner 50. (+6,17).

Ažnoh v nedeljo ne bo nastopil na drugem veleslalomu za Pokal Vitranc. Odpravil se bo na prizorišče finalnih tekem svetovnega pokala v Andori. Kot mladinski svetovni prvak v smuku si je priboril nastop na finalnem moškem smuku sezone.

Na prvih dveh mestih po vodilnem je precejšnja gneča. Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,54) je tretji, za Kranjcem je zaostal zgolj stotinko sekunde.

Pet tekmovalcev po Odermattu se je zvrstilo v eni sekundi. Avstrijec Stefan Brennsteiner na četrtem mestu zaostaja 65 stotink sekunde za vodilnim. Zaostanek Francoza Alexisa Pinturaulta na petem mestu znaša osem desetink sekunde, Avstrijec Marco Schwarz kot šesti zaostaja 94 stotink sekunde.

Kranjec najbližje vitranškim stopničkam leta 2018

»Kar nekaj zavoj je bilo dobrih, ne bom rekel, da je bilo vse optimalno, ker tega skoraj nikoli ne moreš reči. Predvsem iz starta mogoče nisem takoj prišel v ritem, pa kakšne zavoje sem odpeljal malo s previsoko linijo. Na splošno je bila dobra vožnja, tako da ni še konec, še en tek,« je Kranjec dejal po prvi vožnji v mešani coni v izteku proge v Podkorenu.

Kranjec je nastopil s startno številko dve in prehitel Švicarja Loica Meillarda. »Načeloma sem že pred tekmo verjel, da sem lahko tudi na soljenih progah dober, konkurenčen. V preteklosti marsikdaj nisem bil, ampak smo dobro trenirali zadnje dni tudi na soljenih progah in sem lahko tudi na takšni progi dober,« je še dejal.

»Na začetku par zavojev nisem šel najbolje, potem sem pa začutil, da je v redu in sem se dobro počutil na smučeh in na snegu. Proga je dobra, je pa pač na določenih delih že malo mehkejša,« je še dodal Kranjec, ki v finalu napoveduje popoln napad.

Lani je na obeh vitranških veleslalomih slavil Kristoffersen.

Kranjec je bil v Kranjski Gori lani dvakrat deseti, najbližje svojim prvim vitranškim stopničkam je bil leta 2018 s petim mestom.