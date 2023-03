Bivšega grškega ministra Varufakisa pretepli zamaskirani neznanci

Nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varufakisa je skupina zamaskiranih neznancev v petek zvečer napadla in pretepla pred restavracijo v anarhični četrti grške prestolnice Atene. Oskrbeli so ga v bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos, danes poroča več grških medijev.