Okrožno tožilstvo na Manhattnu že pet let preiskuje Trumpa zaradi domnevnega plačila nekdanji pornozvezdnici za molk o spolnih odnosih pred volitvami leta 2016.

Povabilo na zaslišanje pred veliko poroto po navedbah ameriških pravnih strokovnjakov kaže na to, da bi Trumpa lahko obtožili. Ameriški časnik New York Times je že v četrtek na podlagi zaupnih virov poročal, da se obeta obtožnica proti Trumpu zaradi plačila Danielsovi.

Trump je v odzivu na poročanje New York Timesa in povabilo na zaslišanje pred veliko poroto ponovil, da gre za lov na čarovnice z namenom uničenja vodilnega republikanskega kandidata za predsednika ZDA. Trdi, da ni storil ničesar narobe. Že prej je zanikal, da bi imel z Danielsovo spolne odnose, pa tudi to, da ji plačal za molk.

Ni še jasno, ali se bo Trump zaslišanja dejansko udeležil, ali pa bo nadaljeval s taktiko zavlačevanja, kot v nekaterih drugih primerih, kjer se mu prav tako obeta kazenska ovadba.

Plačilo samo po sebi ni razlog, da bi moral Trump v zapor, vendar pa bi se soočil z večjimi težavami, če mu tožilci dokažejo, da je namerno in zavestno poneveril sredstva, namenjena politični kampanji.

Trump je svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohenu naročil, naj Danielsovi plača 130.000 dolarjev, sam pa mu je denar vrnil iz sklada za kampanjo, pri čemer so to prikazali kot vračilo previsoke donacije. Cohen je dokazal, da mu je Trump poleg vračila dodal še bonus, skupno naj bi bilo izplačanih 420.000 dolarjev. Zaradi tega je bil leta 2018 obsojen na zaporno kazen.

Trumpa takrat zvezni tožilci niso preganjali, ker je bil na položaju predsednika ZDA.