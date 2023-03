Stave: Zadnji Mamićevi dnevi

Fuzbal je transmoralen. Podobno kot mafija. Če si znotraj nje, je moralno zate nekaj drugega, kot če si zunaj nje. Tako te dni v zagrebškem Dinamu izvajajo demamičizacijo, proces, podoben zadnjim dnem Ceausescuja v Romuniji ali prelomu s Stalinom v Jugoslaviji po letu 1948, ko navijači na ulici tepejo člane skupščine, ki so še ostali zvesti Zdravku Mamiću, ki je bil skoraj dvajset let direktor kluba. A Dinamo Zagreb je pod Mamićem postal najboljši klub v južnoslovanski regiji in širše, anketa med direktorji nogometnih klubov in igralci pa bi verjetno dala rezultate, ki bi bili Mamiću v prid. Da je dokazano eden največjih direktorjev vseh časov in v vseh športih na teh prostorih. A zgodil se mu je »gotof si« moment, prekuc kritične mase na drugo, njemu nasprotno stran, in zdi se, da mu ni rešitve.