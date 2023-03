Nogometaše Olimpije pred reprezentančnim premorom čaka zahtevnih osem dni s kar tremi derbiji, z Domžalami doma ter Celjem in Muro v gosteh, ki bodo razpletli ali zapletli boj za naslov prvaka. Ljubljančani so v nizu štirih zmag, potem ko so med tednom v slovenskem pokalu v Lendavi s pomlajeno zasedbo premagali Nafto s 3:1. »Čaka nas zahtevna preizkušnja proti tekmecu, ki se lahko brani čvrsto in je nevaren v protinapadih. Domžale so vrhunska ekipa, ki je zelo organizirana, zato bomo morali biti učinkoviti pri realizaciji priigranih priložnosti. V teh dneh nočem slišati, da bi se igralci ukvarjali s preračunavanjem, koliko točk še potrebujejo za osvojitev naslova prvaka. Rezultati niso odvisni le od nas, ampak tudi od predstav tekmecev. Za nas niso pomembne predstave posameznikov, saj lovorike osvaja celotna ekipa,« je izpostavil trener Olimpije Albert Riera, ki bo zaradi nešportnega obnašanja na tekmi s Koprom odslužil še zadnjo izmed treh tekem prepovedi vodenja ekipe ob robu igrišča.

»Razen v nemški, sem v štirih od petih najmočnejših lig v Evropi skupaj odigral več kot 400 tekem, pa nikjer takoj po koncu nisem videl niti enega predsednika kluba v tunelu pred slačilnicami,« je pripomnil Riera. Majorčan je imel po tekmi na Bonifiki »bližnje srečanje« s predsednikom Kopra Antejem Gubercem, ki je bil nato kaznovan s tremi tekmami prepovedmi vstopa na stadion. Za nameček je akreditirana oseba iz domačega tabora v slačilnici v sodnika Mateja Juga vrgla plastenko vode in ga lažje poškodovala, zato Kopru grozi odvzem točke, če bo v naslednjih treh mesecih prišlo do podobnega ali težjega prekrška. Čeprav je Mustafa Nukić dosegel dva gola na gostovanju v Lendavi, to še ne pomeni, da si je zagotovil mesto v prvi enajsterici za tekmo z Domžalami. Riera se je na druženju z mediji, ki je trajalo kar 25 minut, razgovoril tudi o tem, da si Aljaž Krefl zasluži mesto v slovenski reprezentanci in Mario Kvesić v selekciji BiH.

Potem ko so Domžale izpadle v osmini finala slovenskega pokala, si nastop v Evropi lahko priigrajo le skozi državno prvenstvo. Za Domžalčane so derbiji ljubljanske kotline vedno tekme leta, zato bodo v Stožicah nedvomno pokazali več vneme, kot so jo na pokalnem in prvenstvenem obračunu s Koprom, ko jim v 210 minutah ni uspelo doseči gola. Za Mariborom je serija zahtevnih derbijev, zdaj ga čakajo na papirju lažji tekmeci. Po eni tekmi premora se je Žan Vipotnik ob pokalni zmagi v Velenju proti Rudarju znova vpisal med strelce z dvema zadetkoma, kar je dober obet pred gostovanjem obrambno naravnanega Tabora v Ljudskem vrtu. Medtem je prvi zvezdnik lige Josip Iličić vse bolj nervozen in je na zadnjih petih tekmah prejel rumeni karton. Sežanci spomladi kažejo dobre predstave in so edina neporažena ekipa v ligi v prvih petih krogih, a so si doma privoščili izpad v pokalu proti vodilni ekipi druge lige Rogaški. Tekma Kopra in Celja bo neposredni obračun za Evropo. Oboji spomladi igrajo veliko slabše od pričakovanj, zato sta pod pritiskom predvsem oba trenerja, Zoran Zeljković v Kopru in Roman Pilipčuk v Celju. Če bo Bravo nadaljeval z bledimi predstavami, se bo ob neuspehu na gostovanju pri Radomljah znašel v boju za obstanek.

Spored 26. kroga, danes ob 17.30: Maribor – Tabor, ob 20.15: Koper – Celje, jutri ob 15. uri: Olimpija – Domžale, ob 17.30: Radomlje – Bravo.