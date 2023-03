Z mobilnikom magic 5 lite s 6 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje, ki stane 369 evrov, Honor postavi v ospredje dizajn in zaslon. Ta je ob straneh ukrivljen. Enako velja za hrbtišče. Oboje pričara zelo udoben občutek v dlani, svoje pa doda tudi zelo tanko ohišje (7,9 milimetra). Zaslon je na letošnji različici že AMOLED, medtem ko je bil na lanski magic 4 lite še LCD. Velik skok v pravo smer. Njegova diagonala je 16,9 centimetra (6,67 palca), kar ga uvršča med galaxy s23+ in galaxy s23 ultra. Omogoča 120-herčno (Hz) osveževanje slike in ima ločljivost 2400x1080 oziroma gostoto 395 pik na palec (ppi), kar je za dve piki bolje od galaxyja s23+, ki stane 830 evrov več. Zvočnik je mono.

Zategovanje pasu za doseg dostopne cene se mora nekje poznati. Najbolj pri procesorju. Ta je snapdragon 695. Gre za Qualcommov procesor tretjega kakovostnega razreda, ki smo ga lahko videli že v lanskih napravah. Pravzaprav je imela isti procesor že lanska različica Honorjevega mobilnika magic 4 lite. Tudi ta je imela 6 GB delovnega spomina in 128 GB prostora. Gre za procesor, ki zmore zagotoviti gladko delovanje osnovnih funkcij, kot je brskanje po spletu in uporaba večine aplikacij, ob steno pa trči, ko mora zagnati zahtevnejše videoigre. Videoigra Genshin Impact deluje na nizkih nastavitvah. Takšnim procesorjem pravimo, da so učinkoviti oziroma varčni. Slednje se pozna tudi pri avtonomiji 5100-miliamperurne (mAh) baterije mobilnika magic 5 lite. Ob zmerni uporabi sta dva dneva med polnjenji zelo realen scenarij. Ob bolj stabilnih povezavah z omrežji in še kakšni drugi olajševalni okoliščini so v igri celo trije. Ko bateriji zmanjkuje sape, pa je na voljo 40-vatno ekspresno polnjenje. Lanski magic 4 lite je zmogel 66-vatnega. Opozoriti gre, da polnilca v škatli ob nakupu telefona ne dobimo.

Kamere za lepo vreme

Še eno področje zategovanja pasu so kamere. Naprava ima štiri. Prednja sredi čela zaslona ima ločljivost 16 milijonov pik (MP). Glavna hrbtna ima ločljivost 64 MP, medtem ko sta ultraširokokotna 5-MP in odvečna makro oziroma bližinska kamera z ločljivostjo 2-MP. Za približevanje oziroma zoom se torej uporablja povečava fotografij glavne kamere. Edina omembe vredna kamera je glavna. Ta pri dobri svetlobi dela v redu fotografije. Barve so dokaj naravne. Zadovoljivo deluje tudi dinamični razpon. Že ob skromni povečavi fotografije pa postanejo nekoliko šumeče. Opaziti je tudi revščino podrobnosti. Veliko jih je polikanih. Pri ultraširokokotni kameri je tega še več. Za nameček so se določeni elementi v manj osvetljenih predelih slike na ultraširoki fotografiji spremenili v črno-bele. Z drugimi besedami: tako malo podrobnosti, da so izostale celo barve. Hkrati obe kameri, če ni res sončen dan, ustvarjata dokaj temne fotografije. Temnost fotografij je prišla še bolj do izraza, ko smo jih primerjali s fotografijami z istega mesta v istih pogojih s prednjo kamero, ki so mnogo svetlejše. A je tu spet problem, da so fotografije s prednjo kamero pogosto presvetle in tudi mestoma presvetljene.

Nočna fotografija tudi ne prepriča. Podpira jo tako in tako le glavna kamera (tudi v načinu 2-kratnega zooma). Večinoma razmazane nočne sebke slikamo z osvetljenim zaslonom. Ko hočemo kaj posneti, pa smo s prednjo in tudi zadnjo kamero omejeni na ločljivost 1080p in 30 sličic na sekundo (fps).

Najbolj presenetljiv podatek v zvezi s Honorjevim mobilnikom magic 5 lite je, da tudi po številnih izboljšavah še vedno diha za vrat lanskemu Samsungovemu galaxyju a53 in celo dve leti staremu galaxyju a52, ki marsikje staneta manj. Z nadgradnjo zaslona je Honorju uspelo zaostanek močno skrajšati. Glede samih zmogljivosti in kakovosti fotografij pa zaostanek ostaja. Posledično bo Honor prepričal zlasti tiste, ki želijo, da je telefon videti lepše in da baterija zdrži res dolgo, hkrati pa niso zahtevni glede kakovosti fotografij in jim ni do igranja zahtevnih videoiger.