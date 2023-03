Kot je v zadnjih sezonah v navadi, se slovenski uspeh na Pokalu Vitranc zrcali skozi uspehe najboljšega slovenskega veleslalomista vseh časov Žana Kranjca. Drugo leto zapored bo Kranjska Gora gostila dva moška veleslaloma svetovnega pokala (start prve in druge proge bo danes in jutri ob 9.30 in 12.30), kar je voda na mlin slovenske reprezentance, ki v slalomu doživlja podpovprečne rezultate. Tridesetletni Vodičan je namreč preizkušnji v Kranjski Gori dočakal kot tretji veleslalomist sveta. Olimpijski podprvak v svoji paradni disciplini ob koncu sezone še nikoli ni bil uvrščen med najboljšo trojico. Pogled na lestvico svetovnega pokala v bazični disciplini alpskega smučanja kaže, da je razred zase Švicar Marco Odermatt (zbral je 540 točk, a ni tekmoval v Schladmingu), korak za Švicarjem je Henrik Kristoffersen (440 točk), še korak za Norvežanom pa so trije tekmeci, med katerimi je največ točk zbral Žan Kranjec (345), zmagovalec zadnjega veleslaloma Avstrijec Marco Schwarz jih ima na računu 324, Švicar Loic Meillard pa 320.

Žan Kranjec je v tej sezoni vadil v Kranjski Gori kakšen dan več kot v minulih in manj, kot bi si želel, če bi imela Smučarska zveza Slovenije urejen poligon. Ker je bila priprava proge izjemno zahtevna, včeraj ni bilo preizkusa terena, zato je v zadnjih dveh dneh treniral na Zoncolanu, včeraj pa se je tradicionalno v vili Edelweiss v Gozdu - Martuljku ob 15. uri predstavila slovenska reprezentanca. »Po prihodu iz Kalifornije smo doma devet dni, kar pomeni, da smo časovno razliko devetih ur izničili in smo pripravljeni na tekmo. Predvsem včeraj smo na Zoncolanu trenirali zelo dobro, razmere so bile spomladanske, zato smo progo posolili, podobne razmere pričakujemo tudi v Kranjski Gori. Ne glede na to, ali bo kakšen dan start veleslaloma nižji od predvidenega, se obeta izjemno naporen konec tedna, saj je malo tekmovalcev, ki so v dveh dneh sposobni vrhunsko izpeljati dva veleslaloma,« pravi glavni moški trener Klemen Bergant.

Janez Slivnik: Domači trening je edina deviza uspeha

Žan Kranjec ni napovedal, da bi se rad prvič v karieri v Kranjski Gori povzpel na zmagovalni oder. Kot na vsaki tekmi si želi vrhunske uvrstitve, njegovi rezultati preteklosti pa kažejo, da nikoli ni bil najboljši v spomladanskih razmerah. V primeru, da bi imel Pokal Vitranc januarski termin Zlate lisice, ko je podkorenska strmina povsem ledena, bi se na domačem terenu bržčas že kdaj povzpel na zmagovalni oder. »Dober trening mi vliva samozavest in optimizem. Obljubim lahko, da bom dal na domači tekmi vse od sebe. S kakšno opremo bom tekmoval, se bova s serviserjem odločila tik pred startom. Na zadnji tekmi v Kaliforniji sem imel težave s čelado, zato si bom na glavo nadel lansko,« obljublja Žan Kranjec.

»Veseli smo, da imamo na domači tekmi večjo tekmovalno kvoto. Želeli smo si sicer, da bi lahko tekmoval še naš veliki up prihodnosti Miha Oserban, a se mu žal še ni uspelo prebiti med najboljših 350 na lestvici FIS, zato bo nastopil kot predtekmovalec. Kljub temu imamo štiri tekmovalce, s katerimi lahko računamo na vrhunsko uvrstitev, finale in pridobivanje izkušenj,« o Žanu Kranjcu, Štefanu Hadalinu, Roku Ažnohu in Anžetu Gartnerju, ki bo debitiral v svetovnem pokalu, meni vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik. »Vsi si želimo kakšne jasne noči, ki bi dala tekmi lepšo podobo, a te stvari niso odvisne od nas. Vesel sem, da lahko rečem, da smo v tej sezoni veliko trenirali v Kranjski Gori, kar je predvsem pomembno za mlajše kategorije. Domači trening je edina deviza za uspeh,« meni vodja reprezentanc Janez Slivnik. Štefan Hadalin, ki je zaradi osebnih težav zapustil prizorišče svetovnega prvenstva, se znova vrača v reprezentanco, a posebnih pričakovanj nima. V tej sezoni je osvojil veleslalomske točke le na uvodu v Söldnu. Svetovni smukaški mladinski prvak Rok Ažnoh in Anže Gartner pa sta polna energije in se veselita novih izkušenj, ki jih bosta doživela z visokimi startnimi številkami.

Odermatt lovi Maierja

Od aktivnih alpskih smučarjev je v Kranjski Gori daleč najuspešnejši Henrik Kristoffersen. Norvežan je v Podkorenu prvič zmagal že pred osmimi leti, svoje odlično poznavanje terena pa je najbolje izkoristil lani, ko je dobil oba veleslaloma. Kristoffersen v tej sezoni tekmuje z novo znamko smuči Van Deer, s katero doživlja veliko vzponov in padcev. Vrhunec je dosegel z naslovom svetovnega slalomskega prvaka v Courchevelu, kjer se je na najvišjo stopničko prebil s 16. mesta po prvi progi. V tej sezoni se je na tekmah svetovnega pokala sedemkrat uvrstil na zmagovalni oder, obe zmagi pa je dosegel v slalomu (Garmisch-Partenkirchen in Wengen).

Osrednji junak Pokala Vitranc bo Marco Odermatt. Sijajni Švicar v tej sezoni v veleslalomu in superveleslalomu redko doživlja poraze, vse boljši pa je tudi v smuku, kjer je v Franciji postal svetovni prvak. V tej sezoni je šest tekem pred koncem sezone zbral neverjetnih 1628 točk, kar pomeni, da ima realne možnosti, da ujame svetovnega rekorderja Avstrijca Hermanna Maierja, ki je v sezoni 2000/2001 zbral natanko 2000 točk. »Vselej je lepo, ko je govor o rekordih, a na številko 2000 med sezono nisem pomislil niti enkrat. Nanjo ste me spomnili novinarji šele po uspešnem zadnjem vikendu hitrih disciplin v Kaliforniji. Sezona je dolga in naporna, kljub temu pa bom skušal na vsaki tekmi do konca sezone iz sebe iztisniti maksimum,« obljublja Marco Odermatt, ki se mu ob koncu sezone obetajo trije kristalni globusi. Ubranil bo lanskega velikega za skupnega zmagovalca svetovnega pokala, zagotovil si je že superveleslalomskega, v veleslalomu pa ima za zdaj varno prednost pred Henrikom Kristoffersenom.