#portret S. Marija Šimenc, nova generalna sekretarka Slovenske škofovske konference

Sestra Marija Šimenc v cerkvenih krogih vzbuja strahospoštovanje. Cenijo jo kot izjemno operativko in intelektualko. Na Salezijanski univerzi v Rimu je pred petimi leti doktorirala, z delom pa je dokazala, da je spretna komunikatorka, mediatorka, povezovalka različnih skupnosti in različno mislečih. Zato so jo pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) kot najvišjem organu Cerkve na Slovenskem tudi imenovali na mesto generalne sekretarke. Petletni mandat bo uradno nastopila 17. aprila. Postala je prva ženska v zgodovini slovenske Rimskokatoliške cerkve, ki odslej ne bo le stala ob škofih, ampak skupaj z njimi.