Kronanje Karla III. bo v soboto, 6. maja, Otočani pa se ga veselijo že zato, ker jim prinaša podaljšani konec tedna, saj je vlada ponedeljek, 8. maj, razglasila za dela prost dan. Kronanje bo po stari tradiciji v veličastni Westminstrski opatiji, v kateri so okronali vse monarhe od leta 1066, nazadnje Elizabeto II. S kronanjem nikoli ne hitijo, ker bi bilo to nespoštljivo do pokojnega monarha. Elizabeto II. so kronali 2. junija 1953, štirinajst mesecev po zasedbi prestola oziroma smrti njenega očeta kralja Jurija VI. Karl III. je prestol prevzel 8. septembra lani, kar pomeni, da bo kronanje tokrat veliko prej, po vsega osmih mesecih.

Poleg kronanja bomo videli dva sprevoda kraljeve družine, njen prihod na kronanje in odhod. Po kronanju se bo družina po stari tradiciji pojavila na balkonu Buckinghamske palače. Pri gradu Windsor bo veliki koncert. Ni še znano, kdo vse bo nastopil, znano pa je, kdo vse je zavrnil povabilo. Med njimi so Adele, Elton John, Harry Styles, Spice Girls in Robbie Williams. To so odmevne košarice novemu kralju. Poznavalci ocenjujejo, da bi zaradi vrste piarovskih polomij kraljeve družine v zadnjih letih njihovi nastopi v čast 74-letnega kralja utegnili prinesti kritiko med njihovimi oboževalci in nobene koristi za njihovo kariero.

Dolgo, počasno in resno

Kronanje je dolgotrajna in zelo počasna resna ceremonija, med katero je glavna zaprisega. Kronanje Elizabete II. je trajalo skoraj tri ure pred okoli 8000 gosti. V vojaških paradah je sodelovalo več kot 40.000 vojakov. Kronanje kralja Karla III. naj bi bilo precej krajše in menda sodobnejše, usmerjeno v današnjo vlogo monarha in v prihodnost. Na dela prost dan naj bi Britanci sledili pozivu palače »The Big Help Out«: sodelovali naj bi v prostovoljnih akcijah zbiranja prispevkov za pomoči potrebne v svojih lokalnih skupnostih. Izvedenka za kronanja Catherine Pepinster pravi: »Tokrat ne bomo videli vrste za vrsto ogrinjal z ovratniki iz hermelina oziroma lordov in dam iz kraljestva. Mislim, da bo to kongregacija, ki bo veliko bolj zrcalila sodobno Britanijo, in da bo zato kronanje videti pomembnejše.« Karel III., ki je zelo naklonjen tradiciji in pompu, je naročil kar dvanajst novih klasičnih skladb znanim skladateljem, kot je Andrew Lloyd Webber. Kronanje bosta neposredno prenašali dve televiziji, BBC in ITV. V Westminstrski opatiji, kjer bo kronanje, že pozorno restavrirajo srednjeveški kronski stol, pravo umetnino iz leta 1300, ki bo imel ključno vlogo. Kraljeva mati Elizabeta II. je bila zadnja, ki je sedla nanj. Tudi najbolj sveto angleško krono, tako imenovano krono svetega Edvarda iz leta 1649, ki je rezervirana za kronanja, so že priredili za kraljevo glavo. Ta dva kilograma in pol težka krona, o kateri se je kraljica pošalila, da tehta celo tono, je posuta s 444 dragimi in poldragimi kamni.

Tom Cruise pride, kaj pa Harry in Meghan?

Veliko že vemo o kronanju, malo pa o tem, kdo vse pride. Znano je, da pride hollywoodski zvezdnik Tom Cruise, menda velik monarhist, ki je zaradi kronanja celo preložil snemanje najnovejšega filma iz serije Misija nemogoče. Veliko bo kronanih glav, od katerih sta doslej udeležbo javno potrdila samo monaški vladar princ Albert II. in princesa Charlene. Vemo tudi, da je kralj na koncu vendarle povabil Harryja in Meghan, ne pa, ali bosta prišla kljub ponižujoči deložaciji iz njunega edinega britanskega doma, zaradi katere morata biti ogorčena in na smrt užaljena. Kot je užaljen tudi kralj zaradi Harryjeve Rezerve, knjige spominov, s katerimi se je očetu gotovo najbolj zameril z ostro kritiko njegove predrage nedotakljive Camille, ki jo je razglasil za nevarno zlobno preračunljivo manipulatorko. Princ Harry bo sprožil nov val kritik, če na kronanju ne bo vsaj njega. Razglašali ga bodo za nespoštljivega sina, ki se požvižga na družino in monarhijo. Kaj ju ali ga čaka, če pride(ta)? Ponižujoča udeležba, čeprav je Harry peti v vrsti za prestol. Ob tem da bi bila oziroma bi bil samo na kronanju, ne pa v tudi sprevodu kraljeve družine in velikem finalu na balkonu Buckinghamske palače. V primeru bojkota pa bi za vedno pokopal upanje na spravo. Ne samo to, bojkot bi utegnil prinesti njuno izgnanstvo iz družine in monarhije.

Na dan je prišlo tudi, da sta Harry in Meghan kraljevski in prestolonasledniški par povabila na krst hčerke Lilibet, ki je bil 3. marca. Ni ju bilo. Velika novost pa je, da sta v sporočilu o krstu prvič omenila otroka kot princeso Lilibet Diano. V četrtek so oba njuna otroka na uradni spletni strani kraljeve družine prvič imenovali princ Archie in princesa Lilibet, kar je njuna ustavna pravica, že vse odkar je njun stari oče kralj. Ta naziv bi jima lahko odvzel samo z odobritvijo parlamenta. Bo to zaradi odcepitve, Rezerve in vsega drugega še naredil? Kdo ve. Priljubljena britanska kraljeva žajfnica se nadaljuje.