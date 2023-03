Krožni let neke Adrie

V tem, koliko in kako si naša država nenadoma daje opraviti z letalsko povezljivostjo Slovenije, je predvsem za eno celo letalo ironije in sarkazma. Nič ni narobe, da si vlada in odgovorni državni uradniki prizadevajo Slovenijo bolje povezati s svetom, absurdno pa je, da to počno isti ljudje, ki so pred leti v drugačnih vlogah in časih precej truda in napora vložili v to, da so letalsko povezljivost Slovenje dotolkli.