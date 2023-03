Mi, ki sicer nimamo zgodovinskega spomina, nismo odlični, še manj pronicljivi, smo pa včasih malo žleht, dodajamo, da so tudi organizatorji svetovnega prvenstva v Planici želeli pod Ponce pripeljati veliko gledalcev in številne šolske skupine z vlakom. Potem pa so naleteli na en majčken problem. Vlak v Planico namreč ne vozi. So ga ukinili že v komunizmu. (Kar je, mimogrede, odlično izhodišče za medije esdeesovske provenience, da komuniste obtožijo primanjkljaja gledalcev v Planici leta 2023. Ni se treba zahvaljevati za idejo ...) Pa tudi če bi proga proti Ratečam slučajno še delovala, bi bil nočni vlak (spalnik) premalo, da bi do Planice pravi čas pripeljali recimo otroke iz Lorenčičevega Maribora. Zna biti, da bi za pot do tja potrebovali kakšna dva dneva, si ogledali tekmo in potem spet dva dni za pot nazaj. To pa ne bi šlo. Bi zamudili preveč pouka. Ker smo prestavili počitnice, saj se še spomnite, kajne.