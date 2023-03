Ob zavedanju, da je preventiva ključnega pomena v boju proti zasvojenosti, so v Kranju drugo leto zapored priredili preventivno akcijo Stop zasvojenosti. V njej so sodelovali kranjski javni zavodi in srednješolci, ki so z risbami predstavili svoj pogled na tematiko zasvojenosti. Z lastnimi umetniškimi izdelki so izpostavili različne pereče težave mladih današnjega časa, ki jih na vsakem koraku spremljajo priložnosti za raznorazne omame, od kajenja, uživanja drog in alkohola do pretirane uporabe računalnika in drugih zaslonov. »Risbe, ki bodo do 24. marca razstavljene v Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico Kranj in v notranjih prostorih knjižnice, so zgovoren dokaz, da mladi zasvojenost dojemajo na izjemno širok in zanimiv način, kar pomeni, da se moramo o tej problematiki odkrito pogovarjati in sodelovati med seboj,« so poudarili organizatorji razstave.

»Žalostna resnica je, da so tako med osnovnošolci kot med srednješolci v porastu nekemične zasvojenosti. Gre za vedenjske zasvojenosti, ki ne temeljijo na vnosu psihoaktivnih snovi v telo, ampak se razvijejo zaradi posledic pretirane uporabe računalniških vsebin, družbenih omrežij, računalniških iger, pornografije in preostalih aktivnosti, ki so povezane s tehnologijo in pogubno vplivajo na naše počutje,« opozarja predsednica Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj Suzana Gladović. Po njenih besedah je v kranjski občini zasvojena približno petina mladostnikov: »Mladi, ki so zasvojeni, se ne obračajo po pomoč, ampak nas poiščejo njihovi starši, ki so v stiski, ker ne vedo, kaj narediti s svojimi zasvojenimi otroki. Ključni razlogi za to, da mladi zapadejo v odvisnost, so povezani s tem, da njihove osnovne človeške potrebe niso zadovoljene na zdrav oziroma primeren način. Pogosto se težave začnejo zaradi pomanjkanja komunikacije v družini, mladostnikove slabe samopodobe, večje dostopnosti sredstev za omamo in čedalje bolj dosegljive tehnologije.« Gladovićeva je poudarila tudi, da imamo v Sloveniji še vedno zgolj svetovalnice za pomoč zasvojencem in da nujno potrebujemo tudi ustanovo, kjer bi lahko mlade zasvojence namestili v okviru celodnevnega bivalnega programa in kjer bi slednji ob strokovni podpori pridobivali delovne navade ter se učili o zdravem življenjskem slogu.

Nikoli ni prepozno reči ne

»V življenju velikokrat slišimo, kako pomembno je vedeti in znati, žal pa premalokrat slišimo, kako pomembno je učiti se o sebi in drugih. Če bomo znali poskrbeti zase ob drugih in pustili drugim, da dobro skrbijo zase ob nas, smo zmagovalci. Zasvojenosti lahko tako samo pomahamo od daleč,« je ob otvoritvi razstave izbranih risb kranjskih srednješolcev poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec in mladim svetoval, naj se priključijo kateremu od kranjskih športnih, kulturnih in drugih društev, s pomočjo katerih bodo kakovostno zapolnili svoj čas, pridobili nova znanja in veščine.

»Z ozaveščanjem lahko preprečimo marsikaj ali vsaj dosežemo, da nekdo stopi na zavoro, preden ga potegne pregloboko. Vendar pa ni nikoli prepozno reči ne. V Mestni občini Kranj imamo dobro zastavljen sistem in številne programe, ki pomagajo ljudem premagati različne zasvojenosti. A preventiva je brez dvoma veliko boljša kot kurativa, zato je prav, da začnemo s to tematiko seznanjati že mlajše populacije, jih aktivno vključevati v to, in lep primer tega je prav ta akcija,« je misli strnil kranjski župan. x