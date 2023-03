V Črnučah zavrelo zaradi vrtca

Člani sveta četrtne skupnosti, v katerem imata Lista Zorana Jankovića in Gibanje Svoboda večino, so proti lokacijski preveritvi, s katero bi družbi ZL Living, ki gradi sosesko Lagom pri Črnuškem bajerju, dopustili, da namesto vrtca s šestimi oddelki zgradi osem stanovanj in dva poslovna prostora. Vrtčevske kapacitete v Črnučah so po njihovih poizvedovanjih ob napovedanih novogradnjah bistveno premajhne.