Javna RTV ima zagotovljeno zelo visoko stopnjo organizacijske avtonomije, v katero ministrstvo ne more neposredno posegati. Ena možnost je priprava novega sistemskega zakona o RTV, kar smo že na začetku tudi napovedali in je že v pripravi. Vendar je takšen proces dolgotrajen. Hkrati raziskujemo tudi druge rešitve, ki bi lahko preprečile popoln strankarski prevzem medijske hiše, še zlasti njenega informativnega programa.

Vodstvo RTV absolutno ne uživa zaupanja ministrstva, prav tako ne uživa niti zaupanja javnosti niti zaposlenih, to potrjujeta uspeh na referendumu in dolgotrajna stavka zaposlenih. Vodstvo RTV bi moralo to razumeti in s položajev seveda odstopiti, k čemur sem že javno pozvala.

Na ministrstvu se ukvarjamo z vsemi tremi zakoni s področja medijev, novim zakonom o RTV, zakonom o Slovenski tiskovni agenciji in zakonom o medijih. Vsa medijska zakonodaja pri nas je zastarela, ne ustreza družbenemu komuniciranju v 21. stoletju, v nekaterih točkah je celo škodljiva. Zato so te spremembe nujne. Načrtujemo, da bomo to izpeljali do konca leta. x Mladina