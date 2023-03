Čas, ki si ga sodna oblast vzame za obravnavo problema, mora biti sorazmeren. Eden najbolj drastičnih primerov prepoznega odločanja je znan iz nemške zgodovine: kancler von Papen je leta 1931 odstavil socialdemokratsko deželno vlado v Prusiji: sodišče je potem razsodilo, da je bil ukrep nezakonit, a v času sodnega sklepa je deželno vlado v Prusiji že vodil Hermann Göring. Kaj je pomagala socialnim demokratom sodna potrditev, da so »imeli prav«? Za funkcioniranje pravne države so pomembne pravne posledice sodb in ne gole sodbe, katerih pravne posledice so, kot pravi ljudski izrek, »zapisane s črno kredo v ravfnk (=dimnik)«. In to velja tudi za instaliranje gospoda AGW na čelo javnega zavoda RTV, ki ga plačujemo vsi uporabniki elektrike. Čas ni samo denar, čas je tudi bistven za vladavino prava.

Pa to ne velja samo za delovno in druga sodišča. Velja tudi za ustavno sodišče.

Božidar Debenjak, Ljubljana