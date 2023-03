Tega, da rad kupuje nepremičnine, ni nikoli skrival, nedavno pa je razkril tudi razlog, zaradi katerega to počne. »Vse življenje se bojim revščine. To ni tako kot pri nas, ko si na ulici. Nimate tete, da greste na kosilo, nimate strica, da si od njega sposodite denar. Vojna je in v vojni ste v enem dnevu izgubili vse, kar ste imeli. Dolgo sem se bal revščine. Če se ozrem v preteklost, sem zaradi tega strahu kupoval preveč stvari. Pred vojno sem imel hiše, stanovanja, jahte, avtomobile. To je siromak, ki kupuje iz strahu. Imam otroke, pa se enako bojim tudi zanje,« je Bregović dejal pred časom za srbsko izdajo revije Story. Dodal je, da je hčer dobil precej pozno in da se človek, ko je starejši, bolj trudi skrbeti za otroke. Rad bi bil miren, da bodo otroci po njegovi smrti preskrbljeni.