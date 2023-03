Obtožena glasbenika sta na prvo obravnavo ta teden prišla, Zoran Mamić pa ne. Nekdanji nogometni trener je namreč na varnem v Bosni in Hercegovini oziroma na begu pred hrvaškimi pravosodnimi organi, ki so mu prisodili štiri leta in osem mesecev zapora zaradi malverzacij pri prestopih igralcev in izogibanja davčnim dolžnostim. Namesto Mamića se je na sodišču v Splitu tako pojavila samo njegova odvetnica Jovana Puhalo, ki je na vprašanje sodnika Saše Marijana, ali bi spor lahko rešili po mirni poti, odgovorila, da je njena stranka pripravljena umakniti tožbo, če se mu bosta glasbenika javno opravičila. Vojko V in Grše tega ne nameravata storiti, saj se ne počutita kriva.

Zorana Mamića je po besedah odvetnice od vsega najbolj zmotilo to, da v pesmi pojeta, da sta brata Mamić stalno drogirana oziroma na kokainu. Vse preostale šale na račun njega in brata ga očitno niso tako močno užalile.