»V Pariz smo prišli vsi skupaj, mama, oče in jaz leta 1982. Potem so se med mamo in očetom stvari zapletle in odločila sta se, da se ločita. Mama je ostala v Parizu, oče pa se je vrnil domov,« je povedal Daniel in dodal, da je sledila vojna na Balkanu, oni pa so izgubili stik. »Do mojega osmega leta je bil najboljši oče na svetu in tu je pri meni dobil kredit. Kar je bilo, je bilo,« je povedal Daniel in dodal, da se z očetom od tedaj ni veliko slišal ali videl. »Bilo je zapleteno, ni bilo mobilnih telefonov, ni bilo možnosti za komunikacijo kot zdaj,« je pojasnil in razkril, da je z očetom preživel eno poletje, ko je ta odpiral studio v Rogoznici, sicer pa imata po njegovih besedah čuden odnos. »Vedno sem bil jaz tisti, ki je klical in nalagal drva na ta ogenj. Nekega dne sem se tega, da vedno kličem jaz, naveličal,« je še dejal, pri tem pa poudaril, da bo očetu, ker je pač oče, vedno na voljo. Povedal je še, da ga ne razume, čeprav ga je poskušal razumeti, a je to sprejel.

Daniel se je sicer ukvarjal z manekenstvom, zdaj pa se s fotografijo, zaradi katere veliko potuje. Kot pravi, zelo pogreša tudi Beograd, kjer je preživel svojo mladost. »Prve zabave, prva dekleta, vse to je zame Beograd. Zelo ga pogrešam. Rad bi, da se mu v prihodnosti približam in malo delam v Srbiji.«