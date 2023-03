Britanska sredstva bodo omogočila napotitev več sto dodatnih francoskih policistov ob obali Rokavskega preliva ter uporabo dodatnih brezpilotnih letal in drugih nadzornih tehnologij. Namenjena bodo tudi financiranju novega centra za pridržanje migrantov v Franciji, poroča britanski BBC.

»Nezakonite migracije so skupen izziv, s katerim se soočata obe državi, zato so potrebna skupna prizadevanja,« je dejal Sunak in opozoril, da problema nezakonitih migracij ni mogoče rešiti čez noč. Tudi Macron je poudaril pomen sodelovanja, vendar pa se je jasno zoperstavil kakršnemukoli dogovoru, po katerem bi Francija morala sprejeti nazaj migrante, ki so prečkali Rokavski preliv.

Voditelja sta naslovila tudi vojno v Ukrajini ter se zavzela za nadaljnjo dobavo orožja Kijevu in usposabljanju ukrajinskih vojakov. »Želimo, da Ukrajina zmaga v tej vojni. Glede tega smo popolnoma enotni,« je dejal Sunak.

»Naše ukrajinske prijatelje moramo postaviti v najboljši možni položaj, da bi lahko začeli z mirovnimi pogajanji,« pa je dejal Macron in dodal, da državi delata vse, da se ta vojna ne bi razširila.

Današnji francosko-britanski vrh, prvi po letu 2018, je potekal v znamenju »ponovne povezave« med državama in »prenove« po letih napetosti v odnosih med Parizom in Londonom, povezanih z brexitom. »Glede na našo zgodovino in geografijo je to smiselno - želimo si najboljše možno zavezništvo. Prepričan sem, da nam bo to uspelo,« je dejal Macron.

To je bil tudi prvi dvostranski vrh Macrona in Sunaka po vrsti srečanj ob robu mednarodnih dogodkov, odkar je Sunak oktobra lani postal premier. Odnosi med državama so se po letih zaostrovanj v času Sunakovega predhodnika Borisa Johnsona v zadnjih mesecih opazno izboljšali. Dodatno so se utrdili ob skupni podpori Ukrajini od začetka ruske invazije na to državo.

Do Sunakovega obiska v Parizu prihaja pred državniškim obiskom britanskega kralja Karla III. v Franciji kasneje ta mesec, ki bo prvi obisk monarha v tujini, kar mnogi ocenjujejo kot še en znak utrditve odnosov med državama.