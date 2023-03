Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po sestanku dejal, da so predstavniki nevladnih organizacij našteli veliko dobrih predlogov, opozorili pa so tudi na nekaj odprtih zadev na različnih področjih, ki jih je treba rešiti.

Pohvalil je tudi veliko pripravljenost nevladnih organizacij za sodelovanje in jih pozval, naj spremljajo delovanje ministrstva za notranje zadeve, policije, pa tudi njegovo delo, saj želi, da postopki potekajo transparentno.

Na sestanku so se po ministrovih besedah dogovorili, da bodo nadaljevali z delom medresorske delovne skupine za področje migracij. Skupina je zaradi menjave ministrov nekoliko v zaostanku, a bodo njeno delovanje v prihodnjih tednih pospešili, je napovedal. Po novem bo skupino vodila državna sekretarka Tina Heferle, ob tem pa bo prišlo tudi do nekaterih sprememb članov.

S sestankom je bil zadovoljen tudi izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar. Dejal je, da na področju migracij pričakuje sprejetje strategije in ureditev področja, predvsem vključevanja priseljencev v slovensko družbo.

Na današnjem sestanku sta se strani dogovorili tudi za ustanovitev medresorske delovne skupine, ki se bo ukvarjala s področjem spolnih zlorab, femicidom ter nasiljem nad ženskami in otroci. Skupino bo vodila državna sekretarka Helga Dobrin. Cilj skupine bo ugotoviti, kaj je na teh področjih treba spremeniti, tudi na področju kazenskega pregona in zakonodaje, je še pojasnil Poklukar.

Je pa Zlatar izrazil kritiko do dela novele zakona o tujcih, ki jo je vlada potrdila na četrtkovi seji in jo po hitrem postopku poslala v nadaljnjo obravnavo v DZ.

»Še vedno se ne ukinja določba, na podlagi katere bo za podaljšanje bivanja za družinske člane tujcev v Sloveniji treba dokazovati znanje slovenskega jezika na stopnji A1,« je pojasnil.

Vladne organizacije so po njegovih besedah do tega kritične, saj da bo tak pogoj ob okolju, »ki ni pripravljeno na izvajanje tečajev in izpitov«, po 27. aprilu, ko določbe stopijo v veljavo, najverjetneje predstavljal težavo.

Poklukar pričakuje, da bo na tem področju morda prišlo do nekaterih sprememb in verjame, da bo razprava v DZ o tem delu zakon burna, je dejal.