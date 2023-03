Mrtvi ne potrebujejo zdravnika

Ni mogla oceniti, kaj jo bolj dela malodušno. Ali novembrska turobnost ali neskončno iskanje osebnega zdravnika. Prevečkrat so ji vzbudili lažno upanje. Evforiji ob prejeti informaciji, da nekdo še opredeljuje, je vedno znova sledilo poslušanje istih floskul. Da se ji opravičujejo, so ji ponavljali v ambulantah. Da je gospod doktor včeraj res padel pod mejo glavarinskih količnikov 1895. Vendar je že včeraj opredelil novega pacienta in je danes spet polno zaseden. »To ne vodi nikamor,« je ugotavljala naša junakinja. »Pri igranju loterije imam boljše možnosti.« V klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema ne bo več klicala, je sklenila.