Čeprav kodeks medicinske etike natančno določa sprejemljiva zdravnikova ravnanja, si pri vsakdanjih problemih nemalokrat postavljen pred nemogočo ali težko rešljivo dilemo in prisiljen kršiti kodeks. Samo en podatek za boljšo ponazoritev. Nedavno je bila med 2877 zdravniki napravljena anketa in kar 57 odstotkov jih je odgovorilo, da so bili kdaj prisiljeni v sporne in nezakonite prakse. Ali je potreben komentar?

Tako imenovani glavarinski količniki so bili vzpostavljeni prav zaradi tega, ker niso vsi pacienti enako medicinsko zahtevni. Med pacienti, ki imajo to srečo, da so lahko opredeljeni (ali bolje rečeno imajo osebnega zdravnika), so taki, ki so tako rekoč zdravi in potrebujejo zdravnika redko, in taki, za katere bi bilo dobro, če bi lahko vsak dan prišli na pregled, saj narava njihove bolezni po strokovnih merilih zahteva stalni nadzor in prilagajanje terapije ter pogoste kontrolne preglede in preiskave. Izračuni, da bi lahko problem neopredeljenih bolnikov in skrajšanje čakalnih dob rešili tako, da bi glavarinske količnike kar preprosto povečali in da bi morali zdravniki delati več, so malo preveč površni in splošni.

Meni se zdi bolj sprejemljiva rešitev v uvedbi instituta svobodnega zdravnika, ko bi se lahko bolnik nanj obrnil kadar koli in ne samo v njegovem ordinacijskem času. Seveda pa bi vsak pameten svobodni zdravnik imel tudi enega ali več substitutov, da bi pacienti imeli tudi ob njegovi odsotnosti potrebno oskrbo. Še več. Celo specialisti določenih specialnosti bi v vlogi svobodnega zdravnika lahko zunaj rednega delovnega časa obravnavali svoje paciente. Sedaj pa smo priča nesprejemljivi praksi, ko se morajo pacienti zatekati po pomoč ali nasvet na urgence, kjer pa vemo, kako je. Najprej je tam nepopisna gneča nujnih, malo manj nujnih in nenujnih primerov, kar pa je še slabše, obravnavajo jih zdravniki, ki pacienta ne poznajo in ga tudi ne morejo temeljito obravnavati predvsem zaradi obilice dela z drugimi pacienti. In ker pacienta ne poznajo, delajo tudi v tistem trenutku nenujne preiskave (na primer ultrazvok srca, trebuha, CT …) ter spreminjajo terapijo.

Ko poslušam apologete strogo reguliranega državnega zdravstva, mi misli odhajajo v čas prejšnje države. Čeprav je o vsem odločala ena politika, smo tudi takrat kršili zakonodajo zlasti o konkurenčni klavzuli. V to so nas silile razmere, lahko pa bi se držali predpisov, a bi težja dostopnost do zdravstvenih storitev eskalirala že veliko prej. Takratna politika je bila toliko preudarna, da se ni kaj dosti vtikala v čezmerno delo zdravnikov pri drugih delodajalcih, saj je bilo to v prid delodajalcem, ki niso mogli zagotavljati dovolj zlasti ambulantnih storitev. In dokler bo večja potreba po delu zdravnikov, kot jih zmorejo opraviti državni zdravstveni zavodi in koncesionarji, bomo morali imeti »dvoživke« ali bolje rečeno zdravnike, ki delajo pri več delodajalcih. Kdor misli, da bomo s prepovedjo dela »državnim« zdravnikom pri koncesionarjih ali čistih zasebnikih dosegli cilj, ki si ga vsi želimo, to pa je dostopnost do zdravnika takrat, ko ga potrebuješ, se hudo moti. To bi nas pahnilo v še večje težave.

O izgubah v zdravstvu se vedno pogovarjamo, ker so te vedno bile in bodo in jih je tako ali tako vedno pokril proračun. Pomenljivo pa je, da imajo izgubo samo bolnišnice in to niti ne vse. In teh izgub je bilo v lanskem letu menda kar za okrog 160 milijonov. Če neka bolnišnica ne doseže letnega načrta, dobi plačano le toliko, kolikor naredi. To bom ilustriral z zelo ilustrativnim primerom, kam lahko privede plansko načrtovanje. Moj nekdanji profesor ginekologije in porodništva, ki je bil mimogrede tudi moj pacient, mi je nekoč razlagal, v kako absurdno stanje pride konec leta ljubljanska porodnišnica. Če proti koncu leta ni izpolnila načrta opravljenih carskih rezov, bi morali vsem ženskam do novega leta narediti carski rez ne glede na medicinsko indikacijo, da bi izpolnili načrt. Pomenljvo ob izgubah v bolnišnicah pa je, da so zdravstveni domovi menda v preteklem letu poslovali z dobičkom okrog 200 milijonov, kar se nikomur ne zdi sporno. Če pa koncesionarji ustvarjajo dobiček, je to deležno očitkov, da delajo predvsem za dobiček, čeprav delajo enake ali podobne storitve in po enaki ceni.

Glede na dogajanja v zdravstvu vse od osamosvojitve dalje in tudi še prej se človek sprašuje, ali ne bi bilo pametno imeti stalne sestave ministrstva za zdravje (MZ) daljše obdobje kot samo štiri leta, dlje kot traja mandat ene vlade. Imam kar konkreten predlog. Zdravstvo naj bi vodil stalni organ, podobno kot ga ima Banka Slovenije, kjer se vodstvo menja vsakih šest let ali še na daljše časovno obdobje. Kako je mogoče zagotoviti neko kontinuiteto dela in odločanja, če se ministri in državni sekretarji menjajo tako hitro kot doslej? Nemogoče!

Sedaj je bil ustanovljen še strateški svet za reformo zdravstva. Ne dvomim o dobronamernosti njegove ustanovitve, a pri taki razdrobljenosti odločanja in s tem povezani odgovornosti se izgublja potrebna operativnost in enotnost. Kar zadeva reformo zdravstva, pa ta, to je moje osebno mnenje, pravzaprav sploh ni potrebna, ker so reforme stalni proces in ne enkratno dejanje. Za začetek bi veliko storili, če bi prilagodili sistem zdravstvenega zavarovanja tako, da bo pacient res zdravstveno zavarovan, podobno kot so življenjska in nezgodna zavarovanja ter zavarovanja premičnega in nepremičnega premoženja.

Ko toliko govorimo o depolitizaciji nekaterih javnih institucij, se nam nikakor ne posreči depolitizirati zdravstva. S tem mislim na njihovo večjo avtonomijo vodenja in upravljanja, kar je nedavno v televizijski oddaji zagovarjal tudi nekdanji minister in sedaj svetovalec ministra. A nikakor ne moremo preiti od besed k dejanjem. Nasprotno! Še bolj politiziramo zdravstvo. Res je. Treba bo delati, ne pa omejevati dela tistih, ki lahko delajo in zmorejo delati tudi več.

Prim. dr. MARJAN FORTUNA

