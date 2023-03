Zakaj gozd ne sme biti tudi lep?

Tako kot drugod se tudi v Ljubljani stalno sekajo drevesa, in to vsepovsod, na dvoriščih, ob hišah, na gradbiščih, ob ulicah, trgih, na nabrežjih in v parkih, tudi tista v mestnih gozdovih. Za posek dreves je vedno nek razlog, največkrat starost, bolezen in varnost, zato padajo tudi tista, ki jih občudujemo in častimo. Resda sadimo tudi mlada drevesa, nadomestna in tista na novo, bolj poredko, pa vendarle negujemo tudi nekatera stara. Vse lepo in prav, saj pravimo, da smo zeleno in celo gozdno mesto. Včasih se nam kljub vsemu pripeti tudi kaj nepričakovanega in nezaželenega. Kot nedavno!