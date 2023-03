Ljubljanski podjetnik Semir Hajdarpašić je soustanovitelj in prokurist podjetja Navis Mobil, ki se ukvarja z najemom avtomobilov. Po pisanju medijev naj bi podjetje posojalo avtomobile tudi domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu in njegovemu bratu Blažu. Podjetje naj bi bratoma posodilo dva avtomobila, z enim vozilom naj bi na Gorenjsko odpeljali Danijela Božića, ki so ga našli umorjenega.

V zvezi s poskusom ugrabitve pokojnega Božića je Hajdarpašić že pričal. Hajdarpašić je sicer tudi brat Amande Miladinović, prijateljice obtožene, ki ji tožilstvo očita izdajo tajnih podatkov s specializiranega tožilstva, kjer je delala.

Hajdarpašić, ki je bil danes zaslišan na predlog tožilstva, je povedal, da je obtoženo spoznal pred sedmimi ali osmimi leti na rojstnem dnevu neke prijateljice, nista pa se družila. »Videl sem jo mogoče enkrat ali dvakrat,« je dejal.

Po njegovih besedah mu obtožena nikoli ni izdajala tajnih podatkov, prav tako mu tajnih podatkov ni posredovala sestra, ki je prijateljica obtožene. Ni pa se mogel spomniti, ali je z obtoženo kdaj komuniciral po telefonu.

Priča je izpovedala tudi, da pozna Blaža Kadivca, brata domnevnega vodje slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca. Po Hajdarpašićevih besedah Blaža Kadivca pozna kot stranko Navis Mobila, na vprašanje, ali je imel osebne stike z bratoma Kadivec, pa je odgovoril, da zelo redko, morda so se videli enkrat na morju. Izpovedal je še, da ne uporablja telefona Sky in da mu te naprave tudi ni zasegla policija.

Zdaj že nekdanji vpisničarki na Specializiranem državnem tožilstvu očitajo, da je iz koristoljubnosti izdajala tajne podatke. Med drugim naj bi tajne podatke preko posrednikov posredovala osumljencem, predvsem tistim, zoper katere so bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi. Zaupni podatki so tako prišli v roke tudi slovenski celici Kavaškega klana, med drugim tudi o tem, da se zoper člane Kavaškega klana v Sloveniji pripravljajo hišne preiskave.