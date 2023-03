#intervju Sid Griffin jezdec na dolge proge: Da nismo uspeli, je kriv pezde iz založbe Island Records

Večkrat se govori, kako krut in nepredvidljiv je svet popularne glasbe in črta med uspehom in postopanjem na robu neznatna. Skupina The Long Ryders s Sidom Griffinom na čelu je vzorčen primer tega. Vse, kar je lahko šlo v njeni karieri narobe, je šlo narobe. Skupina, ki si je ime nadela po vesternu režiserja Walterja Hilla, je namesto svetovne slave, ki ji je bila prerokovana, spoznala najtemnejšo plat glasbene industrije ter si nekje na robu izborila kultni status med najbolj zvestimi privrženci in glasbeniki; tudi pri nas, kjer je Sid Griffin konec devetdesetih nastopil na dobro obiskani krajši turneji po Sloveniji. U2, Nirvana, Pearl Jam in celo Oasis so jih redno navajali med svojimi vzorniki, kar pa jim je bilo na koncu v slabo tolažbo. Griffinu to vseeno ni vzelo poguma. Kot novinar, pisec knjig in glasbeni enciklopedist je čakal na svojo priložnost in jo nepričakovano dočakal leta 2016, ko je založba Cherry Red Records izdala zbirko Final Wild Songs. Skupino je znova zbrala, ji dala nov zagon in tik pred izidom je sveža plošča z naslovom September November.