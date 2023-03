Umetna inteligenca in kultura: Kot bi čopič pomočili v um stroja in slikali z zavestjo mašine

»Strašno! Obupno! Grozljivo!« sva s prijateljico izmenjavali komentarje na instagramu in izdelke made by AI (artificial intelligence) opremljali z naborom ikonic – od bruhajočih do jokajočih. Najin gnev je sprožil @jonaspeterson_ai, ki eksperimentira z računalniško generiranimi podobami ter znotraj fotografskega medija testira sposobnosti umetne inteligence. Algoritem nama je namreč dan za dnem vztrajno ponujal njegovo serijo fotografij, ki jih je predelal s pomočjo tehnologije.