Učitelji: Sabotaža prihodnosti

Lee Iacocca, nekoč veliko ime poslovnega sveta, je dejal, da bi v civilizirani družbi najboljši izmed najboljših bili in želeli biti učitelji, kajti ni večje vrednosti in časti, kot je prenašanje spoznanj civilizacije na mlajše rodove. V sodobni družbi ni tako. Za učiteljski poklic se zanima vse manj najboljših. Najboljši in zagnani vse manj izbirajo učiteljski poklic in vse bolj kar učiteljski poklic sam s svojimi nizkimi zahtevami izbira med mladimi s sicer omejenimi možnostmi študija. Najboljši hočejo postati poslovneži, pravniki, zdravniki. Razumljivo, mladi želijo postati tisto, kar družba vrednoti in spoštuje. Nekateri s sicer najboljšimi nameni stopajo na učiteljsko pot. A tudi zanje velja, da nagnjenja in želje niso dovolj. Človeka namreč oblikujejo tako njegove želje kot sposobnosti ter tudi strahovi in vse tisto, čemur rečemo vzgoja.