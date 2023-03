Javni sektor: Damoklejev meč nad Golobovo vlado

Pandorino skrinjico javnega sektorja je odprlo zdravstvo z zdravniki na čelu. Ko pa so bila vrata že na stežaj odprta, so se iz nje usuli vsi »biseri«, ki so se v javnem sektorju nabirali že desetletja. Najbolj vroče je zaradi razpadlega plačnega sistema, kot da je to edini resen problem našega javnega sektorja. Vlada se je reševanja kompleksne problematike lotila jeseni tako kot vse njene predhodnice: z razdeljevanjem večjih in manjših bonbonov ter obljubami plačne reforme, ki bo kot čarobna paličica rešila vse probleme. A ti so veliko globlji in širši, kot si jih vsi skupaj upamo priznati in kot bi jih celo idealna plačna reforma lahko rešila.