#Intervju Mirjana Ule: Tek za točkami ne vodi nikamor

Duševno zdravje slovenskih otrok in mladostnikov se je v zadnjih letih izrazito poslabšalo. A njihovih težav, poudarja naša sogovornica, socialna psihologinja, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in izredna članica SAZU prof. Mirjana Ule, na dolgi rok ne bodo rešili pedopsihiatri, klinični psihologi in drugi tovrstni strokovnjaki. Mladi, kot pravi, potrebujejo vse kaj drugega: več radosti, bolj sodelovalno šolsko okolje, manj nore dirke za točkami.