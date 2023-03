Napovedana ukinitev delovnih mest v Španiji je posledica načrtovane aprilske ustavitve proizvodnje modelov s-max in galaxy, je za AFP pojasnila tiskovna predstavnica podjetja Ford. "Gre za približno 1100 delovnih mest," je dejala in zagotovila, da bo Ford sodeloval s sindikati, da bi zmanjšal vpliv ukinitve delovnih mest na zaposlene, njihove družine in lokalno skupnost.

Ford je prejšnji mesec napovedal, da bo drugod po Evropi ukinil 3800 delovnih mest, od tega 2300 v Nemčiji in 1300 v Veliki Britaniji. Te ukinitve so zadevale razvoj izdelkov in upravne funkcije, ne pa proizvodnih mest, in so predstavljala približno 10 odstotkov Fordovega evropskega osebja, poroča AFP.

Pri ameriškem proizvajalcu avtomobilov so pojasnili, da želijo z ukinitvami delovnih mest ustvariti "vitkejšo in konkurenčnejšo stroškovno strukturo" podjetja.

Z reorganizacijo poslovanja v Evropi se nameravajo osredotočiti na dobičkonosen segment gospodarskih vozil, zmanjšati število modelov, razvitih za evropski trg, in pospešiti prehod na električna vozila, navaja AFP.