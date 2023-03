Spletne goljufije: najšibkejši člen je človek

»Kako si? Sem Chantal Diliberto iz Francije. To sporočilo sem vam poslala zato, ker mi vaš poštni naslov pove, da vam lahko zaupam. Imam raka, ki me razžira že leta, zame ni več upanja. Svoje stvari moram nekomu zapustiti, v prometni nesreči sem izgubila moža in hčeri, ostala sem sama. Oporoke ne bom pisala, ker ne vem, koga izbrati za dediča. Iščem pošteno osebo, ki bo po moji smrti nadaljevala humanitarno delo, darovala ubogim, vdovam, sirotam. Imam premoženje okoli 1,7 milijona evrov, če ste poštena in odgovorna oseba, vam lahko zaupam upravljanje z njim. Naj ti zaupam? Kljub bogastvu v življenju nisem imela dosti možnosti, a še vedno verjamem v Gospoda Jezusa. Za prejem sredstev vas moram povezati z mojim odvetnikom, ki obravnava ta primer.« To je vsebina sporočila, ki te dni roma po spletu in pristane v številnih nabiralnikih. Izvirnik zagotovo ni nastal v Franciji, avtorica ni Chantal, še manj pa gre za bolno vdovo, ki ne ve, kam z milijoni. Vprašanje torej ni, ali lahko »Chantal« zaupa naslovniku, temveč ali lahko ta zaupa njej. Odgovor je preprost: ne.