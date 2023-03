Po človeku je treba hoditi, ko leži na tleh

V zadnjem tednu so bile v Ljubljani tri politične manifestacije, ki so z leve, z desne in z univerzalnega stališča izražale nezadovoljstvo z oblastjo. Z oblastjo nasploh in tudi s konkretnimi oblastmi. Manifestacije, ki izražajo nezadovoljstvo z oblastjo, so tudi edine manifestacije, ki jih velja pogledati, pa če nas vleče, da bi na njih sodelovali, ali pa bi raje poklicali policijo. Pri ljudeh, ki mislijo resno, se bodo zgodile v vsakem primeru. Nismo sami. Hkrati z Ljubljano so bili protesti tudi v Tbilisiju.