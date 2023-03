Vendar niso s kredo drseli po tleh, da bi ustvarili podobo skoraj devetdeset metrov velike rože, temveč so lilijo oblikovali z več kot milijonom pločevink. Že petnajsto leto zapored so tako ustvarjali največjo lilijo na svetu. Več mesecev so otroci skupaj s starši zbirali ta odpadni material. Slednjič jim je zastavljen cilj milijon pločevink uspelo preseči za kar 156.000 dodatnih pločevink. Ko so na trgu vse razstavili, so se za zaključek prireditve zapodili čez pločevinke in jih poteptali. S to akcijo so mehiški skavti želeli sorojake opozoriti na nujnost recikliranja in primernega ravnanja z odpadki. Seveda pa je imel otroški in mladostniški vrvež na Plaza de la Constitucion tudi dobrodelno noto – z različnimi donacijami so uspeli zbrati več sto dolarskih tisočakov. Polovico teh donacij so letos namenili podpori razvojnim programom za mladostnike v Mehiki, drugo polovico zbranih donacij pa za popotresno pomoč Turčiji in Siriji.