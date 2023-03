Tako lahko izvemo, katero šolo na svetu je obiskovalo največ dvojčkov (newyorško šolo Louisa Marshalla – 29 parov), katera mati jih je rodila največ (gospa Vasiljeva iz Rusije v 18. stoletju – kar 16 parov) in da so se v treh družinah od 20. stoletja naprej dvojčki rodili v štirih zaporednih generacijah. Najnovejši rekord je povezan z njihovim rojstvom, ki je že sam po sebi čudež narave. Ko sta se pred letom dni staršem indijskega rodu v kanadskem Ontariu rodila deklica Adiah Laelynn in deček Adrial Luka Nadarajah, zdravniki njunemu preživetju niso pripisovali nobene možnosti. Rodila sta se namreč kar 126 dni prezgodaj, s čimer sta potolkla prejšnji rekord najzgodnejšega poroda dvojčkov, ki je prej štel 125 dni. Za njun rekord, tega so uradno potrdili prav v zdajšnjih dneh njunega prvega rojstnega dne, je bilo takrat staršem malo mar. Prav tako za drugega, da sta se rodila kot najlažja dvojčka – deklica je tehtala 330 gramov, deček pa 420 gramov. Vseeno pa sta bila rojena pod srečno zvezdo. Šest mesecev so se v bolnišnici borili za njuno preživetje, imela sta možganske krvavitve, bila sta izredno krhka, njuna koža je bila prosojno tanka, prestala sta več seps. Toda dvojčka sta kljubovala vsem zagatam prezgodnjega rojstva. Po letu dni sta skorajda podvajseterila svojo težo, starši pa ju opisujejo kot igriva dobrovoljčka, ki rada ure in ure žlobudrata ter se igrata s svojimi igračkami.