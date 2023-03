Prav takšnega pomočnika si je kot svetovalca sedaj omislil romunski premier Nicolae Ciuca. Računalniški svetovalec z imenom Ion se je pridružil skupini sedemindvajsetih svetovalcev oziroma sodelavcev premierja v njegovem kabinetu. Ministri vlade so kar debelo gledali, ko je pred dnevi Ciuca na redni seji ministrskega zbora razkril novega svetovalca. Projekt Ion (v slovenskem jeziku Janez) sicer nadzoruje ministrstvo za raziskave, digitalizacijo in inovacije, je pa plod sodelovanja romunskih znanstvenikov in podjetij. Ionova naloga je, da premierju svetuje na podlagi prečesavanja družbenih omrežjih glede želja državljanov. V realnem času je namreč zmožen pregledati kopico sporočil in sporočiti vladi, kaj si želijo. Čeprav Ion torej ne bo klasičen svetovalec, saj bo vladi le prenašal povzetek želja državljanov, bodo njegove analize vseeno služile za pripravo vladnih strategij in stališč. Prve Ionove besede ob njegovem zagonu so bile: »Zdravo, dali ste mi življenje. Moja naloga je, da vas predstavljam kot ogledalo. Kaj bi moral vedeti o Romuniji?« Kritiki uporabe tovrstnega vladnega svetovalca so opozarjali, da umetna inteligenca na družbenih omrežjih pač ne bo mogla zajeti celega spektra razmišljanja romunskih državljanov. Prav tako bodo v analizah umetne inteligence bolj poudarjena mnenja tistih, ki se pogosteje oglašajo na spletnih družbenih omrežjih. Šestinpetdesetletni Nicolae Ciuca, ki v digitalizaciji države ob zmanjšanju birokratskih zaostankov vidi tudi prehod v varnejšo, dinamičnejšo in s podatki bolj podkrepljeno gospodarstvo, kljub številnim kritikam tovrstnega svetovalca njegovo »zaposlitev« v svojem kabinetu zagovarja.