Belgijec Tom de Dorlodot in Španec Horacio Llorens sta svoj bazni tabor postavila ob ledeniku Baltoro in se lotila podviga, ki doslej, kljub mnogim poskusom, še nikomur ni uspel. Brez pomoči motorja sta hotela poleteti nad drugim najvišjim očakom – K2. Pred velikim letom sta štiri tedne izvajala poskusne polete in se privajala na povsem drugačne razmere karakorumskega visokogorja. Približno štiridesetkrat sta poletela na v povprečju devetdeset kilometrov dolge polete. Na začetni točki 5000 metrov nadmorske višine sta se morala tudi aklimatizirati ter se s poskusnimi leti spoznati z gorovjem in vzgonskimi vetrovi, ki so bili za uspešen let čez K2 ključnega pomena. Ko je prišel veliki dan, sta se toplo oblekla in se podala na sedem ur trajajočo avanturo, kjer sta se morala soočiti tudi s temperaturo –30 stopinj Celzija. V dobri uri so ju vzgonski vetrovi s 5000 metrov nadmorske višine dvignili na 8000 metrov. Najprej sta preletela nekaj nižjih sosedov karakorumskega velikana, nakar ju je čakal še prelet nad K2. Ker so bili vzgonski vetrovi tisti dan nekoliko prešibki, se jima povsem nad K2 ni uspelo dvigniti. Okoli 300 metrov nižje se je njun polet v višave končal. A nič zato. Posnela sta enkratne posnetke svojega podviga, iz katerih sta sedaj sestavila dokumentarni film. V enem dnevu jima je uspelo preleteti vrhove Trango Towers, Muztagh Tower, Gašerbrum in skorajda K2.