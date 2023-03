Na snežne razmere nevajeni britanski vozniki so imeli največ težav na avtocesti M62 na severu Anglije. Tam so namreč ljudje ostali ujeti v skoraj 30-kilometrskem zastoju tudi do sedem ur. Zaradi nizkih temperatur so nekateri svoja vozila pustili na cesti in si poiskali zavetje.

Po poročanju BBC je danes zaprtih več sto šol na severu in v osrednji Angliji, v Walesu, na Škotskem in na Severnem Irskem, kot tudi na otoku Isle of Man.

Zimsko neurje Larisa, ki je v četrtek poleg padavin prineslo tudi močan veter, je prizadelo tudi Republiko Irsko, kjer so oblasti izdale vremensko opozorilo zaradi nevarnosti snega in ledu, poroča irska javna radiotelevizija RTE.

Vremenska napoved kaže, da bo sneženje na Britanskem otočju danes prenehalo. Medtem ko se bo neurje premaknilo nad Francijo, bo nevarnost zaradi nizkih temperatur na Otoku še naprej predstavljal led.