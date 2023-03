Kot so sporočili organizatorji dogodka, Inženirska zbornica Slovenije, je bil namen konference izpostaviti zavedanje, pomen in vlogo požarne varnosti stavb in infrastrukture ter vlogo pooblaščenih inženirjev pri zagotavljanju visokih standardov požarne varnosti.

Udeležence so med drugim nagovorili minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, minister za obrambo Marjan Šarec in predsednik inženirske zbornice Črtomir Remec.

Predavatelji so nato razpravljali o stanju požarne varnosti v Sloveniji, inženirskih metodah pri zagotavljanju požarne varnosti ter požarni varnosti v betonskih, jeklenih in lesenih stavbah ter predorih. Razprava je tekla tudi o hranilnikih električne energije, sončnih elektrarnah in podatkovnih centrih, ki so z vidika požara še posebej občutljivi.

Kot je po navedbah zbornice izpostavil mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju požarne varnosti Aleš Jug, število požarov tudi v Sloveniji vsako leto narašča, kar gre pripisati vedno večjemu deležu plastičnih materialov.

Približno polovica požarov nastane v industrijskih objektih, največ smrti (približno 70 odstotkov) zaradi požarov pa je v domačem okolju, saj je tam stopnja usposobljenosti za ravnanje ob požaru nižja.

Ena od večjih težav je po mnenju predavateljev podhranjenost stroke, ki je odraz pomanjkljivih izobraževalnih programov fakultet, zakonodaje in podzakonskih aktov. Kaže se v šibkih praksah na terenu ter tudi v nespoštovanju strokovnih pravil pri načrtovanju in gradnji objektov, so izpostavili.

Opozorili so tudi na pomen pravilne integracije sredstev za gašenje požara v objekt in prednosti sodobnih metod za nadzor požarov v naravi.