Zelenskemu zavrnili nagovor tudi na letošnji podelitvi oskarjev

V zadnjem letu so ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z odprtimi rokami pozdravili na različnih podelitvah nagrad, filmskim festivalih in celo na newyorški borzi. So pa znova zavrnili njegovo željo, da bi se pojavil v eni od najbolj želenih televizijskih oddaj, podelitvi oskarjev, poroča spletna ameriška filmska revija Variety.